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Армия

Минобороны вдвое нарастило поставки дронов в войска

Минобороны: поставки дронов в российские войска увеличилась более чем в два раза
Станислав Красильников/РИА Новости

Количество поставленных в войска БПЛА увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза», — сказал он.

Криворучко также отметил, что в первом полугодии 2026 года основные усилия были сосредоточены на обеспечении группировок боеготовой техникой и внедрении перспективных образцов вооружения.

В свою очередь глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что в России создали «витрину данных», с помощью которой производители беспилотников могут включиться в работу по обучению нейросетей для дронов. Подразделения беспилотных систем объединения с мая прошлого года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую анализировать данные о применении различных беспилотных систем.

Ранее Белоусов обсудил с Аксеновым и Развожаевым ситуацию в Крыму.

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