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Политика

Министр обороны РФ обсудил с главами Крыма и Севастополя обстановку на полуострове

Белоусов обсудил с Аксеновым и Развожаевым ситуацию в Крыму
Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов 3 июля встретился и обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обстановку на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что глава оборонного ведомства провел совещание на командном пункте Черноморского флота в Севастополе. Командующий объединением Сергей Пинчук рассказал министру о задачах и мероприятиях, осуществляемых для поддержания боеготовности соединений и обеспечения безопасности в Крыму и Севастополе.

В свою очередь Белоусов во время совещания подчеркнул, что оптимизация возможностей береговой системы обнаружения, направленных за защиту военных и гражданских объектов, является одной из приоритетных задач.

После совещания глава Минобороны России вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, различные государственные награды.

Ранее министр обороны Белоусов провел встречу с военными журналистами.

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