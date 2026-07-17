Названы масштабы повреждений в Сумах после взрывов

«Общественное»: крупный склад и инфраструктура повреждена в Сумах после взрывов

В результате атаки на Сумы на севере Украины повреждена инфраструктура в нескольких районах города и крупный склад. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По словам главы областной военной администрации Олега Григорова, также повреждение получил нежилое многоэтажное здание. В расположенных рядом жилых домах выбило стекла в окна, подытожил он.

До этого сообщалось о прогремевших в Сумах взрывах на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Какие-либо другие подробности не приводились.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом в Киевской области, где 6 июля произошли взрывы после воздушной атаки, располагался рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки запрету, хранили боеприпасы рядом с жилой зоной.

Президент Украины назвал взрыв в Вишневом «абсолютно ужасающей ситуацией», повлекшей большое количество пострадавших. Что известно о взрыве и его последствиях — в материале «Газеты.Ru».

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