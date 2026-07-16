За день над регионами РФ сбили 117 беспилотников

В четверг российские средства ПВО за день сбили 117 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Украинские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, а также над Смоленской, Тверской, Ярославской областями. На юге страны под украинскую атаку попали Ростовская область и Краснодарский край, а также Крым.

Помимо этого российские системы противовоздушной обороны сбили вражеские БПЛА над акваторией Азовского и Черного морей.

В ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля.

Также ночью на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта в связи с атакой беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, в целях обеспечения безопасности было перекрыта дорога на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Ранее Ярославская область отразила массовый налет украинских беспилотников.