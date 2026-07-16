Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

За день над регионами РФ сбили 117 беспилотников

Минобороны РФ: ПВО сбила за день 117 украинских беспилотников
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В четверг российские средства ПВО за день сбили 117 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Украинские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, а также над Смоленской, Тверской, Ярославской областями. На юге страны под украинскую атаку попали Ростовская область и Краснодарский край, а также Крым.

Помимо этого российские системы противовоздушной обороны сбили вражеские БПЛА над акваторией Азовского и Черного морей.

В ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля.

Также ночью на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта в связи с атакой беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, в целях обеспечения безопасности было перекрыта дорога на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Ранее Ярославская область отразила массовый налет украинских беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!