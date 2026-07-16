Ярославская область отразила массовый налет украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе».

«Во время массового налета БПЛА сегодня утром над нашим регионом сбиты все 54 беспилотника», — написал он.

По словам главы региона, в результате атаки погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Они получили необходимую медпомощь и были направлены на амбулаторное лечение.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы на трассе М-8 было восстановлено после отмены беспилотной опасности. Также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Евраев предупредил, что на территории Ярославской области могут находиться фрагменты беспилотников. Он призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА.

Беспилотная угроза была объявлена в Ярославской области в шесть утра и действовала более шести часов.

В ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля. За это время дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Ранее власти Ярославской области рассказали о последствиях урагана.