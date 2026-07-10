ВС РФ за неделю сбили почти 5000 украинских дронов и 10 ракет «Фламинго»

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили почти пять тысяч дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также десятки авиабомб и иных снарядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты <...> 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ также перехватили 72 управляемые авиационные бомбы ВСУ и 36 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, производящихся в США. Кроме того, были ликвидированы четыре реактивных снаряда от комплексов Vampire чешского производства.

10 июля в российском Минобороны рассказали, что военнослужащие страны поразили место запуска украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР). Цель находилась в районе населенного пункта Доброполье. Там же располагался пункт временной дислокации солдат ВСУ. ВС РФ во время ударов по объектам использовали четыре беспилотника «Гербера Сикер».

Ранее в РФ сообщили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.