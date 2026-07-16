Российские войска поразили объекты на Украине

Вооруженные силы России атаковали в Киеве предприятие «Рапид», которое занимается сбором и хранением беспилотников большой и средней дальности. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Также российские войска ударили по складу хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», которое занималось сбором и хранением ударных дронов большой дальности самолетного типа «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100».

В Одесской области силы РФ поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. Кроме того, в порту Одесса под удары попали пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенных для обеспечения украинской армии.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили сухогруз на переходе в порт «Черноморск», который доставлял грузы для ВСУ, и быстроходный катер сил специальных операций украинской армии в районе острова Змеиный.

Ранее Минобороны сообщило о ночных ударах по украинским объектам.