Семьи колумбийцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), потребовали от Киева выплат за погибших родственников. Об этом сообщает издание Sohu.

Отмечается, что родственники погибших или пропавших без вести наемников устраивают акции в Колумбии. На них они требуют выплатить страховые компенсации, оказать помощь с поиском пропавших граждан Колумбии и вернуть тела погибших домой.

5 июля представитель пророссийского подполья рассказал, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тыс. иностранных наемников. По его словам, большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки, включая Колумбию и Венесуэлу. При этом количество наемников из США, Великобритании, Германии и Канады в последнее время уменьшилось.

18 июля газета Berliner Zeitung сообщила, что на Украине пропали без вести 502 наемника ВСУ из Колумбии. Издание уточнило, что украинская сторона официально объявила пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях заявили родственники наемников, которые потеряли с ними связь.

Ранее наемники из Колумбии призвали власти страны вызволить их с Украины.