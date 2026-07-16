Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Стало известно о требованиях семей колумбийских наемников от Украины

Семьи колумбийских наемников потребовали от Киева компенсации за погибших родных
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Семьи колумбийцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), потребовали от Киева выплат за погибших родственников. Об этом сообщает издание Sohu.

Отмечается, что родственники погибших или пропавших без вести наемников устраивают акции в Колумбии. На них они требуют выплатить страховые компенсации, оказать помощь с поиском пропавших граждан Колумбии и вернуть тела погибших домой.

5 июля представитель пророссийского подполья рассказал, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тыс. иностранных наемников. По его словам, большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки, включая Колумбию и Венесуэлу. При этом количество наемников из США, Великобритании, Германии и Канады в последнее время уменьшилось.

18 июля газета Berliner Zeitung сообщила, что на Украине пропали без вести 502 наемника ВСУ из Колумбии. Издание уточнило, что украинская сторона официально объявила пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях заявили родственники наемников, которые потеряли с ними связь.

Ранее наемники из Колумбии призвали власти страны вызволить их с Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!