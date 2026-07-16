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Армия

Польша третий день подряд поднимает истребители в воздух из-за российских самолетов

Истребители Польши третий день подряд сопровождают самолеты России над Балтикой
Alfie Cosgrove/Global Look Press

Польские истребители третий день подряд поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

По его словам, дежурная пара польских истребителей, базирующаяся в Мальборке, сначала сопроводила два российских Су-30 над Балтикой, а затем была направлена на перехват самолета-разведчика Ил-20, находившегося примерно в 30 километрах от мыса Ястшембя-Гура.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

14 июля глава польского военного ведомства сообщил, что в небо поднимались истребители в связи с пролетом российского самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря. По его словам, Ил-20 заметили, когда он находился на расстоянии около 30 км от польского города Устка. При этом российский самолет не нарушал границу республики, подчеркнул Косиняк-Камыш.

30 июня он заявил, что Украина отказалась передавать Польше беспилотные технологии, и поэтому Киев не получит истребители МиГ-29. Министр рассказал, что Варшава предложила Киеву обменять самолеты на дроны, и Украина сначала согласилась, но потом отказалась от этого решения.

Ранее «летающую реанимацию» из Германии заметили у границы Украины после удара ВС России.

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