«Летающую реанимацию» из Германии заметили у границы Украины после удара ВС России

«ВХ»: в польском Жешуве заметили санавиацию из ФРГ после удара ВС РФ по Киеву

После массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по Киеву 6 июля в расписании польского аэропорта Жешув появилась так называемая «летающая реанимация». На это обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Речь идет о санитарном борте Learjet 35A немецкой медицинской частной военной компании (ЧВК) DRF Luftrettung. Авторы канала отметили, что активность этой службы у границы Польши и Украины в последний месяц зачастую совпадает с нанесение ударов российской армии.

Кого именно вывозят с территории Украины, неизвестно. Ясен лишь маршрут: самолеты Luftrettung вылетают с базы в Карлсруэ или Баден-Бадене в Германии, приземляются в Жешуве, забирают пациентов с Украины и после, с большой долей вероятности, развозят их по спецклиникам ФРГ и других стран Европы для лечения и реабилитации.

По данным «Военной хроники», на борту каждого самолета есть портативный аппарат Vscan Air для проведения операционной сонографии в полете, система Flexicare ProVu для сложной интубации и контроля дыхательных путей, аппараты для искусственной вентиляции легких и проведения автоматической непрерывной сердечно-легочной реанимации и пр.

В ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал эту атаку «самой массированной» с начала конфликта.

Ранее на Украине испугались уничтожения всей инфраструктуры из-за ударов России.