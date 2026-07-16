Глава МЭА рассказал о рисках для мировой экономики из-за ситуации в Ормузском проливе

Есть ситуация с Ормузским проливом не будет урегулирована в течение нескольких недель, то мировая экономика столкнется с новым вызовом. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает агентство Bloomberg.

«Рынки нервничают и борются с большой неопределенностью из-за эскалации атак с обеих сторон, которая угрожает сорвать поставки нефти, удобрений, природного газа и других грузов через ключевой водный путь (Ормузский пролив — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Бироль считает, что речь идет не о месяцах, а о неделях, после чего пролив необходимо полностью и безоговорочно открыть.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как США и Иран вновь начали обмениваться ударами и констатировали, что так и не достигли консенсуса, способного привести к долгосрочному миру. Вашингтон объявил, что вновь устанавливает морскую блокаду для перевозки иранских грузов. В ООН предупредили о негативных последствиях этой меры для мирового рынка продовольствия.

При этом Иран наносит удары по танкерам, которые, с его точки зрения, нарушают правила прохода через Ормуз.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.