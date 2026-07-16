Директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов высказал мнение, что для лишения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжения нужно ударить по трем направлениям. Об этом сообщает «Царьград».

Военный эксперт считает, что в случае принятия решения о применении оружия массового поражения, удары необходимо нанести по командным центрам, аэродрому в Староконстантинове и Бескидскому тоннелю в Карпатах, через который осуществляется снабжение украинской армии. По мнению Кнутова, президента Украины Владимира Зеленского при этом спрячут в Европе.

Он назвал идеальным вариантом, если используемые боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб — они зарываются под землю, где происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и другие объекты. В таком случае, как отметил полковник, на поверхности будет минимум радиации.

15 июля военный эксперт Алексей Анпилогов заявил в интервью газете «Взгляд», что удары Вооруженных сил России по портам в Черноморске и Одессе не только нарушают логистику, но и наносят урон военно-промышленному комплексу Украины. Он пояснил, что Киев использует мощности портовых заводов для сборки беспилотных летательных аппаратов и ремонта военной техники.

Ранее эксперт скептически оценил заявление Киева о новой ракете для удара по Москве.