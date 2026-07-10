Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Эксперт скептически оценил заявления Киева о новой ракете для удара по Москве

Военэксперт Корнев: Киеву вряд ли удастся со создать ракету класса Исканер
Efrem Lukatsky/AP

Военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в беседе с kp.ru прокомментировал заявление главного конструктора и совладельца украинской компании «Fire Point» Дениса Штилермана о намерении ударить по Москве новой баллистической ракетой.

По словам аналитика, компания еще молодая, хотя и использует советские и иностранные наработки.

«Надо понимать, что в Европе, в том числе на Украине, такого класса ракет никто еще не делал. Это будет первая ракета класса «Искандер». Мне кажется, слишком оптимистичный для Киева прогноз Штилермана, что ракета начнет применяться уже осенью», — сказал Корнев.

В любом случае российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) умеют сбивать такие боеприпасы, добавил он.

Как заявил Штилерман, Украину от появления баллистической ракеты отделяет только испытание двигателя. И после этого Fire Point начнет летные испытания. Он отметил, что после того, как в компании увидят, что ракета управляемая и «делает то, что задает ей алгоритм», то Киев начнет проводить испытания на территории России — ориентировочно осенью.

Ранее Зеленский анонсировал поставку ракет для ЗРК Patriot на Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!