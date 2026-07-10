Эксперт скептически оценил заявления Киева о новой ракете для удара по Москве

Военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в беседе с kp.ru прокомментировал заявление главного конструктора и совладельца украинской компании «Fire Point» Дениса Штилермана о намерении ударить по Москве новой баллистической ракетой.

По словам аналитика, компания еще молодая, хотя и использует советские и иностранные наработки.

«Надо понимать, что в Европе, в том числе на Украине, такого класса ракет никто еще не делал. Это будет первая ракета класса «Искандер». Мне кажется, слишком оптимистичный для Киева прогноз Штилермана, что ракета начнет применяться уже осенью», — сказал Корнев.

В любом случае российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) умеют сбивать такие боеприпасы, добавил он.

Как заявил Штилерман, Украину от появления баллистической ракеты отделяет только испытание двигателя. И после этого Fire Point начнет летные испытания. Он отметил, что после того, как в компании увидят, что ракета управляемая и «делает то, что задает ей алгоритм», то Киев начнет проводить испытания на территории России — ориентировочно осенью.

Ранее Зеленский анонсировал поставку ракет для ЗРК Patriot на Украину.