Омбудсмен заявила о гибели мамы 10-летней девочки, спасенной из Константиновки

Мама 10-летней девочки Софии, спасенной российскими бойцами из Константиновки, погибла в начале марта 2026 года. Об этом рассказала РИА Новости омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

Девочка, оставшаяся без попечения родителей, была эвакуирована 27 мая в один из пунктов временного размещения в городе Шахтерск. На протяжении длительного времени российские военнослужащие оказывали ребенку всевозможную помощь, обеспечивали питание и безопасность. На данный момент ведется поиск родственников Софии, которые могут о ней позаботиться.

В Минобороны РФ рассказали, что девочку спасли бойцы группировки войск «Южная». По данным ведомства, она пряталась в подвале на окраине Константиновки. Военнослужащие нашли ребенка во время обхода жилых домов и месяц охраняли ее в Константиновке. Выяснилось, что девочка осталась совсем одна. Мамы не стало, отца София не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел дрон, сообщили в МО. При первой возможности бойцы эвакуировали девочку из города.

По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, с 10-летней Софией после гибели родных работают специалисты. Девочка временно находится в детском учреждении, ей оказывают медицинскую и психологическую помощь. У Софии есть проблемы со зрением, сейчас для нее изготавливают очки.

Ранее боец ВС РФ обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации гражданских из Константиновки.