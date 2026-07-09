Украинские военные не дают мирным жителям эвакуироваться из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка в составе группировки российских войск «Юг» с позывным «Лис», передает РИА Новости.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не делают различий между военнослужащими и гражданскими лицами.

«Нет <...> понимания, что враг выпустит мирных жителей, даже если они идут с белым флагом в нашу сторону. <...> Мирным жителям приходится тяжело. Никаких зеленых коридоров враг не предоставляет для мирных жителей», — рассказал боец Вооруженных сил РФ.

Он обратил внимание, что в Константиновке остается довольно много гражданских лиц. Российские военные стараются по возможности выводить мирных жителей из города. При этом ВСУ особенно плохо относятся к людям, которые решили остаться в населенном пункте и дождаться солдат ВС РФ, подчеркнул «Лис».

3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложили, что российские подразделения взяли под контроль Константиновку в ДНР. Информация была доведена до сведения главы государства, когда он посещал командный пункт объединенной группировки войск. Потеря населенного пункта, превращенного украинскими военнослужащими в крепость, нарушила снабжение ВСУ. Более того, российским бойцам открылся путь на Славянск и Краматорск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные ВС РФ спасли девочку-сироту, которая пряталась в подвале дома в Константиновке.