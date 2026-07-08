Российские военные в Константиновке спасли девочку-сироту, которая пряталась в подвале

Бойцы «Южной» группировки спасли десятилетнюю Софию, которая одна пряталась в подвале на окраине Константиновки Донецкой народной республики. Кадрами эвакуации Минобороны поделилось в своем канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что военнослужащие 77-го мотострелкового полка нашли девочку во время обхода жилых домов. Выяснилось, что она осталась совсем одна.

«Мамы не стало, отца София не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел дрон», — говорится в сообщении Минобороны.

Там уточнили, что при первой возможности бойцы эвакуировали ребенка из города. Сейчас София находится в полной безопасности. Она поблагодарила российских военнослужащих, добавили в министерстве.

Константиновка была взята под контроль российскими войсками 3 июля. Доклад об этом начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов представил президенту России Владимиру Путину. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Зеленский отказывается признавать потерю Константиновки.