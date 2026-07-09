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Армия

Стало известно о судьбе девочки, которую военные почти месяц охраняли после гибели родных

Львова-Белова: со спасенной в Константиновке девочкой работают специалисты

С 10-летней Софией, которую российские военные почти месяц охраняли в Константиновке в ДНР после гибели родных, работают специалисты. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

По словам детского омбудсмена, девочка временно находится в детском учреждении, ей оказывают медицинскую и психологическую помощь. У Софии есть проблемы со зрением, сейчас для нее изготавливают очки. Профильные ведомства занимаются поиском близких девочки, которые смогут позаботиться о ней.

Накануне в Минобороны РФ рассказали о девочке, которую спасли бойцы «Южной» группировки войск. По данным ведомства, она пряталась в подвале на окраине Константиновки. Военнослужащие нашли ребенка во время обхода жилых домов. Выяснилось, что она осталась совсем одна. Мамы не стало, отца София не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел дрон, сообщили в МО. При первой возможности бойцы эвакуировали девочку из города.

Ранее боец ВС РФ обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации гражданских из Константиновки.

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