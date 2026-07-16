В группировке войск «Центр» рассказали о применении системы «СВОД»

Белоусову доложили о применении системы «СВОД» в войсках

Система информационного взаимодействия «СВОД» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение. Об этом доложил командующий объединением группировки войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев министру обороны Андрею Белоусову, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

«В подразделениях объединения, где данная система используется, все отзываются о ее работе только положительно», – сказал Нечаев.

По его словам, с помощью «СВОДа» организован четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена для повышения координации действий на линии боевого соприкосновения.

«СВОД» — это разведывательно-ударная цифровая система, которая объединяет командиров в единую сеть, собирая данные со спутников, беспилотников и радаров.

16 июля Минобороны РФ сообщило, что Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». В ходе рабочей поездки глава ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности группировки.

Ранее Белоусов рассказал о внедрении ИИ в беспилотники.