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Армия

Белоусов проинспектировал группировку «Центр»

Белоусов совершил рабочую поездку в войска группировки «Центр»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе рабочей поездки министр заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности группировки.

Командующий «Центром» генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Белоусову о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и действиях противника.

Кроме того, Солодчук сообщил, что в группировке войск «Центр» в рамках опытной боевой эксплуатации системы «Свод» встроена автоматизированная система огневого поражения.

«...все отзываются о ее работе только положительно», – отметил командующий объединением.

Белоусову также перечислили, какие беспилотники поставляют в подразделения. Министр в свою очередь подчеркнул, что ему важно получать отзывы о поступающих в войска БПЛА.

В ходе встречи Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова за массовый героизм, мужество и отвагу в ходе спецоперации, а также наградил госнаградами бойцов группировки, отличившихся в ходе выполнения боевых задач.

Ранее в Минобороны заверили, что ракет и дронов «хватит на всех».

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