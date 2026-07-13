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Армия

Глава подмосковного Солнечногорска рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

Михальков: при атаке БПЛА в подмосковном Солнечногорске пострадали двое детей
Павел Лисицын/РИА Новости

Двое детей пострадали в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Солнечногорске в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава городского округа Константин Михальков.

По его словам, детям была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

Михальков добавил, что в результате атаки беспилотников был поврежден жилой дом и несколько соседних домов, в квартирах – выбиты окна, повреждены автомобили, а также зафиксированы локальные разрушения.

В ночь с 12 на 13 июля над территорией России перехватили и уничтожили 342 украинских дрона. По данным российского министерства обороны, часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Остальные беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и 11 областях. Среди них — Брянская, Калужская, Владимирская, Ростовская, Белгородская, Волгоградская, Рязанская, Орловская, Курская, Тульская и Липецкая.

Ранее в России заметили одну особенность массированных атак БПЛА ВСУ на регионы.

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