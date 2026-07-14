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Общество

В подмосковном городе ввели режим ЧС после атаки дронов

В Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В подмосковном Солнечногорске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера после атаки украинских беспилотников, следует из постановления городской администрации.

Согласно документу, режим ЧС для органов управления, сил и средств местного звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действует с 4:50 по московскому времени 13 июля. На территории муниципалитета установлен местный уровень реагирования.

В зону чрезвычайной ситуации попали четыре многоквартирных дома в Солнечногорске по адресам: улица Банковская, 26 и 30, улица Баранова, 35, и улица Военный городок, 11. Городская администрация поручила организовать пункты временного размещения в трех школах города. Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и необходимыми условиями для проживания, говорится в постановлении.

До этого глава городского округа Константин Михальков сообщал, что 13 июля в результате ночной атаки украинских дронов в Солнечногорске пострадали двое детей. Им оперативно оказали медицинскую помощь. Повреждены несколько жилых домов, в квартирах выбиты окна, зафиксированы локальные разрушения.

Ранее после ночной атаки БПЛА на Подмосковье возбудили уголовное дело.

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