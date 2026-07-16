Крупный пожар возник на левом берегу Киева

Масштабный пожар возник на левом берегу Киева после прогремевшей серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ Украины.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, возгорание возникло после удара по складским помещениям в одном из районов города. Информация о пострадавших не поступала от официальных властей.

Кроме Киева, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого стало известно, что в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы на фоне повторной воздушной тревоги. Аналогичные сообщения поступили из Одессы и Харькова.

По данным онлайн-сервиса оповещения, в некоторых районах Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Одесской, Николаевской, Сумской областях и частях Полтавской и Черниговской областей.

Ранее взрыв под Киевом сорвал планы по переделке ракет С-300 в Patriot.