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Армия

В России завершился весенний призыв в армию

Минобороны: 141 тысяча призывников поступили в ВС РФ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Весенний призыв на военную службу в России завершен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в «Максе».

По данным ведомства, в ходе призывной кампании в Вооруженные силы России были направлены 141 тысяча человек.
В министерстве подчеркнули, что военнослужащих, проходящих срочную службу, не направляли в пункты постоянной дислокации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, срочники не привлекались к выполнению задач специальной военной операции.

В Минобороны также отметили, что в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот.

С 1 января 2026 года в России вступил в силу указ о круглогодичном призыве на военную службу. Президент РФ Владимир Путин подписал его 29 декабря 2025 года. Призыву подлежат граждане от 18 до 30 лет. В 2026 году планируется призвать 261 тысячу человек.

Ранее Госдума дала отсрочку от срочной службы в армии еще одной категории призывников.

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