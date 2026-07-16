В России завершился весенний призыв в армию

Весенний призыв на военную службу в России завершен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в «Максе».

По данным ведомства, в ходе призывной кампании в Вооруженные силы России были направлены 141 тысяча человек.

В министерстве подчеркнули, что военнослужащих, проходящих срочную службу, не направляли в пункты постоянной дислокации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, срочники не привлекались к выполнению задач специальной военной операции.

В Минобороны также отметили, что в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот.

С 1 января 2026 года в России вступил в силу указ о круглогодичном призыве на военную службу. Президент РФ Владимир Путин подписал его 29 декабря 2025 года. Призыву подлежат граждане от 18 до 30 лет. В 2026 году планируется призвать 261 тысячу человек.

Ранее Госдума дала отсрочку от срочной службы в армии еще одной категории призывников.