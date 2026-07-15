Российские «Ланцеты» уничтожили украинские катера в Черном море

Вооруженные силы РФ уничтожили в акватории Черного моря украинские безэкипажные катера (БЭК) при помощи беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» точно отработали по БЭКам противника в акватории Черного моря», — уточнили в военном ведомстве.

15 июля Минобороны РФ также сообщало, что за сутки Вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии.

Кроме того, в МО рассказывали о серии ночных ударов по украинским портам на Черном море. По информации ведомства, российские военные поразили производственные площадки беспилотников, а также суда, перевозившие грузы для украинской армии. В Госдуме на фоне этого заявили, что России придется «отрезать Украину от моря», освободив Одессу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ атаковали предприятие по сборке боевых частей для дронов в Киеве.