ВС РФ поразили одно из главных производств по сборке боевых частей ракет и БПЛА на Украине

МО: ВС РФ атаковали предприятие по сборке боевых частей для дронов в Киеве

Вооруженные силы РФ в ходе группового удара по территории Украины поразили одно из ее основных производств, на котором собирают боевые части для ракет и дронов. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Поражены в городе Киев: <...> промышленное предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ») — одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что на этом же предприятии обрабатываются и хранятся взрывчатые вещества, используемые при производстве боеприпасов. Более того, объект выполняет функцию логистического центра для хранения беспилотников, бронеавтомобилей и иной военной продукции.

Утром 14 июля в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны нанесли групповой удар по Украине. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, участвующие в разработке и производстве дронов и ракет. В Одесской области была атакована инфраструктура порта Южный, используемая в интересах украинских войск, добавили в ведомстве.

Ранее бойцы ВС РФ сбросили бомбы на пункт временного размещения украинских солдат в ДНР.