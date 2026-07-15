В Минобороны рассказали о пораженных объектах на Украине за сутки

МО: ВС РФ за сутки поразили логистические центры и объекты ТЭК на Украине

За прошедшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы ударили по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

По информации Минобороны, за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты восемь управляемых авиабомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли удар по цехам производства дронов в порту Одессы. Уточняется, что в поврежденных цехах, в том числе, собирались дроны средней дальности UJ-22. Данные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были разработаны компанией «Укрджет».

Ранее ВС РФ атаковали предприятие по сборке боевых частей для дронов в Киеве.