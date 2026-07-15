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Армия

Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва в России

Минобороны: в ВС РФ весной направили 141 тыс. призывников
Константин Михальчевский/РИА Новости

Весенний призыв в России завершен, в войска отправлены 141 тысяча новобранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Там уточнили, что призывники в ходе весенней кампании не направлялись для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В Минобороны добавили, что в научные и научно-производственные подразделения отправили 784 человека, в спортивные роты — 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

С 1 января 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв на военную службу. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 29 декабря 2025 года. Теперь работа с призывниками, рассылка повесток, медкомиссия и заседания призывных комиссий, будет вестись в течение всего календарного года, а не только в весенний и осенний периоды. Это позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и повысить качество отбора, объяснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Призыву подлежат граждане от 18 до 30 лет. В 2026 году планируется призвать 261 тысячу человек. Отправка новобранцев в войска, как и прежде, будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Госдума дала отсрочку от срочной службы в армии еще одной категории призывников.

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