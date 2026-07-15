Над регионами России сбили 155 беспилотников ВСУ за день

Минобороны: системы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России за день

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за день. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над территориями Липецкой, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и Тульской областей. Также беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.

В Минобороны отметили, что попытки атак были осуществлены в период с 8:00 по 21:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа.

15 июля в Тверской области представили комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников, разработанный компанией «РТ — проектные технологии». Технология представляет собой модульные металлоконструкции, способные в базовом варианте выдержать прямое попадание беспилотника массой до 200 кг. Комплекс позволяет эффективно защищать нефтехранилища, электроподстанции и другие промышленные объекты высотой более 25 метров и любой площади.

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