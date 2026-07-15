Над регионами России сбили 155 беспилотников ВСУ за день

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за день. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над территориями Липецкой, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и Тульской областей. Также беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.
В Минобороны отметили, что попытки атак были осуществлены в период с 8:00 по 21:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа.
15 июля в Тверской области представили комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников, разработанный компанией «РТ — проектные технологии». Технология представляет собой модульные металлоконструкции, способные в базовом варианте выдержать прямое попадание беспилотника массой до 200 кг. Комплекс позволяет эффективно защищать нефтехранилища, электроподстанции и другие промышленные объекты высотой более 25 метров и любой площади.
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