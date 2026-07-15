В России представили антидроновый комплекс для защиты промышленных объектов

В Тверской области представили комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников, разработанный компанией «РТ — проектные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что «Паутина» — это модульные металлоконструкции, способные в базовом варианте выдержать прямое попадание беспилотника массой до 200 кг. Комплекс позволяет эффективно защищать нефтехранилища, электроподстанции и другие промышленные объекты, высотой более 25 метров и любой площади.

Система состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. «Паутину» можно собрать при помощи болтовых соединений и не требует сварки, что позволяет устанавливать систему в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности.

В «Ростехе» добавили, что в настоящее время комплекс проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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