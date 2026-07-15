Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак ВСУ

Женщина и двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
РИА Новости

Три человека получили ранения в результате очередных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона, опубликовав заявление в канале в мессенджере «Макс».

В тексте говорится, что в городе Грайворон взорвался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Из-за этого пострадали женщина и мужчина, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Раненых планируют перевести из местной больницы в городскую больницу Белгорода.

Еще одну атаку зафиксировали в селе Никольское. ВСУ нанесли удар по частному дому, вследствие чего пострадал мужчина. В данный момент его транспортируют в медицинское учреждение.

13 июля украинские БПЛА атаковали Грайворон, в результате чего на территории гаражного кооператива начался пожар. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, и пока они ликвидировали пламя, ВСУ нанесли повторный удар. Один из огнеборцев получил акубаротравму, его госпитализировали в городскую больницу №2 в Белгороде. Кроме того, в городе оказались повреждены многоквартирный жилой дом и два служебных автомобиля.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное домовладение в Белгородской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!