Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак ВСУ

Три человека получили ранения в результате очередных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона, опубликовав заявление в канале в мессенджере «Макс».

В тексте говорится, что в городе Грайворон взорвался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Из-за этого пострадали женщина и мужчина, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Раненых планируют перевести из местной больницы в городскую больницу Белгорода.

Еще одну атаку зафиксировали в селе Никольское. ВСУ нанесли удар по частному дому, вследствие чего пострадал мужчина. В данный момент его транспортируют в медицинское учреждение.

13 июля украинские БПЛА атаковали Грайворон, в результате чего на территории гаражного кооператива начался пожар. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, и пока они ликвидировали пламя, ВСУ нанесли повторный удар. Один из огнеборцев получил акубаротравму, его госпитализировали в городскую больницу №2 в Белгороде. Кроме того, в городе оказались повреждены многоквартирный жилой дом и два служебных автомобиля.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное домовладение в Белгородской области.