Тимур Иванов выразил готовность стать штурмовиком на СВО

Осужденный экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов намерен продолжать добиваться в суде решения обязать Минобороны России заключить с ним контракт и отправить в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев.

По словам защиты, Иванов готов заключить контракт и отправиться в зону боевых действий в любой воинской должности, которая будет ему определена.

«Вплоть до участия в штурмовом подразделении», — сказал адвокат.

Он добавил, что защита намерена обжаловать решение Мещанского районного суда в кассации, Верховном суде, а также в Конституционном суде и настаивать на законных основаниях для отправки осужденных на СВО.

Тимур Иванов впервые направил заявление о заключении контракта в июле 2025 года, но получил отказ. В феврале он подал иск к Минобороны, заявив, что его обращение осталось без рассмотрения. В марте военкомат Москвы вновь отказал в заключении контракта. Представитель военкомата сообщил, что уведомление об отказе было отправлено почтой. Иванов настаивал, что ответа не получал, а документы, подтверждающие отправку письма, были сфальсифицированы. В мае он обжаловал отказ.

Иванов занимал должность замминистра обороны с 2016 года, отвечая за строительные проекты. Его задержали в апреле 2024 года. В июле 2025 года суд приговорил экс-чиновника к 13 годам лишения свободы по делу о растрате и легализации средств, признав виновным в хищении 216,6 млн рублей при закупке паромов для Керченской переправы, а также в присвоении и отмывании 3,9 млрд рублей. Кроме того, он остается фигурантом дела о получении взяток на сумму свыше 1,35 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов может сыграть свадьбу за решеткой.