Хинштейн сообщил о гибели женщины в результате атаки ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале на платформе «Макс», что в результате атаки украискного дрона по административному зданию в поселке Хомутовка погибла женщина.

По словам главы региона, 36-летняя местная жительница получила серьезные ранения. Родные доставили ее в Дмитриевскую центральную районную больницу, но спасти ее не удалось.

Хинштейн пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

1 июля губернатор сообщал, что в Рыльске Курской области при разминировании боевой части беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Глава региона уточнил, что также был ранен сотрудник полиции.

В конце июня шестимесячный ребенок скончался после ночной атаки ВСУ в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, беспилотник упал на частный дом в Егорьевске, в результате чего произошел пожар. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, одного из несовершеннолетних спасти не удалось — малыш скончался по дороге в больницу, уточнил Воробьев.

Ранее в подмосковном городе ввели режим ЧС после атаки дронов.