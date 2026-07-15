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Армия

Хинштейн сообщил о гибели женщины в результате атаки ВСУ

Хинштейн: в результате атаки дрона ВСУ в поселке Хомутовка погибла женщина
Global Look Press

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале на платформе «Макс», что в результате атаки украискного дрона по административному зданию в поселке Хомутовка погибла женщина.

По словам главы региона, 36-летняя местная жительница получила серьезные ранения. Родные доставили ее в Дмитриевскую центральную районную больницу, но спасти ее не удалось.

Хинштейн пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

1 июля губернатор сообщал, что в Рыльске Курской области при разминировании боевой части беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Глава региона уточнил, что также был ранен сотрудник полиции.

В конце июня шестимесячный ребенок скончался после ночной атаки ВСУ в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, беспилотник упал на частный дом в Егорьевске, в результате чего произошел пожар. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, одного из несовершеннолетних спасти не удалось — малыш скончался по дороге в больницу, уточнил Воробьев.

Ранее в подмосковном городе ввели режим ЧС после атаки дронов.

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