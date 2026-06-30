Шестимесячный ребенок стал жертвой атаки ВСУ в Подмосковье

Шестимесячный ребенок скончался после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, беспилотник упал на частный дом в Егорьевске, в результате чего произошел пожар. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, спасти не удалось шестимесячного ребенка — он скончался по дороге в больницу, уточнил Воробьев.

По данным главы региона, всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку 60 украинских беспилотников в Подмосковье. В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание, пострадавших нет. Еще один дрон упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По предварительной информации, там также никто не пострадал. Кроме того, обломки БПЛА обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На местах обнаружения обломков работают экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки, добавил Воробьев.

До этого военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на изменение тактики украинских военных при атаках на московский регион. По его словам, если раньше ВСУ били точечно, волнами, то теперь атаки стали «злее, мощнее, умнее и быстрее». Главной задачей таких налетов дронов, как считает журналист, является не пробить, а перегрузить силы ПВО, логистику и связь и заставить россиян нервничать.

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