В Курской области взрывотехник погиб при разминировании дрона

Хинштейн: при разминировании БПЛА в Рыльске погиб взрывотехник Росгвардии

В Рыльске Курской области при разминировании боевой части БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье», — написал он.

Глава региона уточнил, что также был ранен сотрудник полиции.

По словам Хинштейна, противник с помощью беспилотников разбросал на двух площадях города взрывные устройства. Он призвал жителей города быть крайне осмотрительными и не приближаться к подозрительным предметам.

27 июня в Рыльске в результате атаки украинских беспилотников был ранен 66-летний мужчина. У него врачи диагностировали минно-взрывную травму и осколочное слепое ранение правого бедра. Пострадавший отказался от госпитализации, его врачи будут наблюдать амбулаторно.

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