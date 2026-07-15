Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

«Калашников» отчитался об испытаниях модернизированного АК-12

«Калашников»: автомат АК-12 образца 2023 года прошел плановые испытания
РИА Новости

Модернизированный автомат АК-12 прошел плановые периодические испытания. Об этом сообщил концерн «Калашников» на своем сайте.

«Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия», — говорится в сообщении.

В июне «Калашников» в рамках действующего госконтракта поставил в войска партию автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных на основе опыта СВО. Автомат калибра 5,45 мм был принят на вооружение шесть лет назад, заменив АК-74 и став основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил России.

АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих версий улучшенной эргономикой, адаптацией для круглосуточного использования, а также повышенными показателями точности и кучности стрельбы.

Ранее Путин рассказал о создании спутников для управления тяжелыми дронами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!