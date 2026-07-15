«Калашников» отчитался об испытаниях модернизированного АК-12

Модернизированный автомат АК-12 прошел плановые периодические испытания. Об этом сообщил концерн «Калашников» на своем сайте.

«Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия», — говорится в сообщении.

В июне «Калашников» в рамках действующего госконтракта поставил в войска партию автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных на основе опыта СВО. Автомат калибра 5,45 мм был принят на вооружение шесть лет назад, заменив АК-74 и став основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил России.

АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих версий улучшенной эргономикой, адаптацией для круглосуточного использования, а также повышенными показателями точности и кучности стрельбы.

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