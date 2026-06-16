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Армия

«Калашников» поставил в войска партию доработанных автоматов АК-12

«Калашников» передал войскам партию АК-12, усовершенствованных учетом опыта СВО
АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» в рамках действующего госконтракта поставил в войска партию автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных на основе опыта СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Автомат калибра 5,45 мм был принят на вооружение шесть лет назад, заменив АК-74 и став основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил России.

По данным компании, объемы поставок АК-12 значительно выросли после начала специальной военной операции. В концерне также отметили увеличение интереса к этому оружию со стороны зарубежных партнеров, что связывают с его применением в зоне СВО и положительными отзывами пользователей.

АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих версий улучшенной эргономикой, адаптацией для круглосуточного использования, а также повышенными показателями точности и кучности стрельбы.

В «Калашникове» сообщили, что при производстве автоматов активно применяется метод порошковой металлургии. Все больше деталей и узлов оружия изготавливается с использованием технологии литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками.

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