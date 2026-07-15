Энергодар остался без электричества после ударов БПЛА

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что город — спутник Запорожской АЭС Энергодар оказался обесточен в результате ударов украинских БПЛА.

«Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания», — поделился Балицкий.

Он добавил, что аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки в городе. На социальных объектах сформирован запас дизельного топлива для генераторов.

15 июля глава администрации Керчи Иван Кошель сообщил, что город полностью обесточен в результате атак украинских дронов.

Кошель добавил, что в аварийно-восстановительных работах задействовали все соответствующие службы, а основные городские системы переведены на работу при помощи резервных источников питания.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.