ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

ЕС с 2027 года будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам

С 2027 года Евросоюз (ЕС) будет отказывать во временной защите гражданам Украины, являющимся военнообязанными. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Уточняется, что Совет Евросоюза продлил схему временной защиты украинских беженцев до марта 2028 года, однако исключил из нее военнообязанных.

«Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – говорится в заявлении.

Уточняется, что для получения статуса заявителям необходимо будет подтвердить выполнение воинской обязанности. Для этого подойдет паспорт со штампом украинских пограничных органов о законном выезде из страны либо документ, в том числе в электронном виде, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.

По информации украинских СМИ, 26 июня Европейская комиссия представила предложение о продлении Директивы о временной защите для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что Киев сам обратился к ЕС с просьбой лишить украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет права на временную защиту, так как на Украине наблюдается нехватка людей для фронта.

Механизм временной защиты действует в Евросоюзе с марта 2022 года. В настоящее время этим статусом воспользовались около 4,4 миллиона украинцев.

Ранее экс-нардеп оценил планы ЕК лишить защиты военнообязанных украинских беженцев.