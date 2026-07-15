Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

В Минобороны РФ сообщили о новых ударах по портам Украины

МО РФ заявило о поражении четырех судов в портах Черноморск и Днепро-Бугский
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, целями стали порты, которые участвуют в процессе транспортировки грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь идет о портах Днепро-Бугский и Черноморск.

«В портах Черноморск и Днепро-Бугский поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ», — говорится в заявлении.

14 июля Минобороны РФ опубликовало список объектов на Украине, пораженных в результате ночных групповых ударов. Одним из них стал порт Южный в Одесской области, который используется для разгрузки горюче-смазочных материалов. Как рассказали в министерстве, на территории гавани были атакованы объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс». Также ударам подверглись 12 грузовых автомобилей, бензовоз и несколько сухогрузов. Они были задействованы в перевозке грузов военного назначения.

Ранее российские военные ударили по танкеру в Одесской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!