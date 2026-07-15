В Минобороны РФ сообщили о новых ударах по портам Украины

МО РФ заявило о поражении четырех судов в портах Черноморск и Днепро-Бугский

Российские военнослужащие ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, целями стали порты, которые участвуют в процессе транспортировки грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь идет о портах Днепро-Бугский и Черноморск.

«В портах Черноморск и Днепро-Бугский поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ», — говорится в заявлении.

14 июля Минобороны РФ опубликовало список объектов на Украине, пораженных в результате ночных групповых ударов. Одним из них стал порт Южный в Одесской области, который используется для разгрузки горюче-смазочных материалов. Как рассказали в министерстве, на территории гавани были атакованы объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс». Также ударам подверглись 12 грузовых автомобилей, бензовоз и несколько сухогрузов. Они были задействованы в перевозке грузов военного назначения.

Ранее российские военные ударили по танкеру в Одесской области.