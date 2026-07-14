Российские военные ударили по танкеру в Одесской области

Минобороны: ВС РФ поразили танкер на переходе между портами Черноморск и Одесса

Российские военнослужащие нанесли удар по танкеру в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса», — рассказали в ведомстве.

Утром 14 июля в Минобороны РФ заявили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по территории Украины. В ходе операции были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в разработке и производстве дронов и ракет, а также инфраструктура порта Южный в Одесской области. В заявлении уточнялось, что гавань используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне ударам Вооруженных сил РФ подверглись объекты портовой инфраструктуры в Черноморске. Целями стали конструкции и сооружения, которые использовались для разгрузки и хранения товаров военного назначения и горюче-смазочных материалов. В российском военном ведомстве уточнили, что ВС РФ во время атаки применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.

Ранее российские военные поразили два сухогруза, паром и патрульный катер в порту Черноморск.