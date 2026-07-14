Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Российские военные ударили по танкеру в Одесской области

Минобороны: ВС РФ поразили танкер на переходе между портами Черноморск и Одесса
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Российские военнослужащие нанесли удар по танкеру в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса», — рассказали в ведомстве.

Утром 14 июля в Минобороны РФ заявили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по территории Украины. В ходе операции были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в разработке и производстве дронов и ракет, а также инфраструктура порта Южный в Одесской области. В заявлении уточнялось, что гавань используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне ударам Вооруженных сил РФ подверглись объекты портовой инфраструктуры в Черноморске. Целями стали конструкции и сооружения, которые использовались для разгрузки и хранения товаров военного назначения и горюче-смазочных материалов. В российском военном ведомстве уточнили, что ВС РФ во время атаки применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.

Ранее российские военные поразили два сухогруза, паром и патрульный катер в порту Черноморск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!