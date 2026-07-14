В Минобороны России раскрыли подробности атаки на порт Южный в Одесской области

Российские войска в порту Южный в Одесской области поразили 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В порту Южный <...> поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющие перевозку грузов военного назначения и ГСМ (горюче-смазочных материалов — «Газета.Ru») для ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что также российские войска с помощью беспилотников ударили по двум сухогрузам, которые переплывали из порта Черноморск в Одесской области в порт Одесса.

Утром 14 июля Минобороны России опубликовало список объектов в Киеве и Одесской области, пораженных в результате ночных групповых ударов ВС РФ. По данным ведомства, порт Южный используется для разгрузки горюче-смазочных материалов. На его территории также были поражены семь резервуаров с ГСМ, обеспечивающих украинскую армию.

Ранее в подполье сообщили об изменении тактики применения российских БПЛА в зоне СВО.