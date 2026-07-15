Иордания перехватила несколько иранских баллистических ракет

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Иордании уничтожили три баллистические ракеты, прилетевшие со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы королевства.

«ПВО Иордании перехватила и сбила три баллистические ракеты, которые вошли в воздушное пространство Иордании со стороны Ирана утром в среду», — отмечается в сообщении.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ходе удара по американской военной базе в Иордании были уничтожены несколько дронов MQ-9 Reaper. Кроме того, ударам иранских дронов подверглись ангары истребителей F-15, F-16 и F-35. Находились ли там в момент атаки самолеты — неизвестно.

Речь идет о базе Аль-Азрак. До этого иранские военные сообщали, что целями ударных БПЛА стали «места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования».

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы КСИР атаковали объекты США в Бахрейне и Кувейте. По данным иранских военных, в результате атак были поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.