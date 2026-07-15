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Армия

Иордания перехватила несколько иранских баллистических ракет

Reuters: системы ПВО Иордании сбили три иранских баллистических ракеты
U.S. Army/ABACA/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Иордании уничтожили три баллистические ракеты, прилетевшие со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы королевства.

«ПВО Иордании перехватила и сбила три баллистические ракеты, которые вошли в воздушное пространство Иордании со стороны Ирана утром в среду», — отмечается в сообщении.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ходе удара по американской военной базе в Иордании были уничтожены несколько дронов MQ-9 Reaper. Кроме того, ударам иранских дронов подверглись ангары истребителей F-15, F-16 и F-35. Находились ли там в момент атаки самолеты — неизвестно.

Речь идет о базе Аль-Азрак. До этого иранские военные сообщали, что целями ударных БПЛА стали «места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования».

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы КСИР атаковали объекты США в Бахрейне и Кувейте. По данным иранских военных, в результате атак были поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

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