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Армия

В Иране заявили об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

Tasnim: Иран поразил комплекс ПВО Patriot и пусковые установки HIMARS в Кувейте
Bill Boecker/U.S. Army

Иранские военные уничтожили американский зенитный комплекс Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS на военной базе США в Кувейте. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), текст его заявления приводит агентство Tasnim.

По данным КСИР, удар был нанесен в рамках шестой волны операции «Наср-2». Отмечается, что ракетами и беспилотниками были атакованы центр спутниковой связи, радиолокационная станция систем ПВО и ПРО, комплекс Patriot, а также пусковые установки HIMARS.

Также КСИР заявил, что уничтожил несколько американских беспилотников MQ-9 в результате атаки по базе США в Иордании. Кроме того, ударам иранских дронов подверглись ангары истребителей F-15, F-16 и F-35. Находились ли там в момент атаки самолеты — неизвестно. Речь идет о базе Аль-Азрак. До этого иранские военные сообщали, что целями ударных БПЛА стали «места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования».

14 июля КСИР заявил о нанесении ударов по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены несколько ангаров с вооружением и комплектующими на американской базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников MQ-9 на базе Али аль-Салем в Кувейте, где уничтожены или повреждены несколько дронов. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

Ранее КСИР обвинили в причастности к серии нападений по всей Европе.

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