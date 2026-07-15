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Политика

КСИР обвинили в причастности к серии нападений по всей Европе

МИД Великобритании обвинил КСИР в организации нападений по всей Европе
Morteza Nikoubazl/Reuters

МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара в связи с ролью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его подразделения «Кудс» в организации нападений в Европе с помощью прокси-группировок. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Сегодня по распоряжению министра иностранных дел временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Соединенном Королевстве был вызван в Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития. Али Насимфар был вызван в связи с тем, что силы «Кудс» руководили действиями «Исламского движения правоверных» (ИДПП) при совершении серии терактов в Европе в период с марта по май», — сообщили в ведомстве.

В МИД королевства отметили, что деятельность КСИР направлена на подрыв безопасности Великобритании и ее союзников. Несмотря на неоднократные предупреждения, иранские спецслужбы не прекращают свою деятельность и лишь стремятся усилить свою деструктивную активность, добавили там.

Ранее в Британии признали КСИР террористической организацией.

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