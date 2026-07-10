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Общество

Авиарейс из Москвы уже 10 часов не может долететь до Краснодара

«Осторожно, новости»: пассажиров рейса Москва-Краснодар высадили во Владикавказе
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Лайнер авиакомпании UTair на протяжении уже 10 часов не может добраться из Москвы в Краснодар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жалобы пассажиров рейса UT575.

Boeing 737-45S должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в 9:50, однако отправку рейса задержали до 11:00. При подлете к Краснодару борт перенаправили на запасной аэродром в Минеральные Воды для дозаправки, после чего он снова взял курс на кубанскую столицу.

Однако при повторной попытке зайти на посадку в краснодарском аэропорту Пашковский самолет развернули в сторону Северной Осетии. В итоге он приземлился в аэропорту Владикавказа, который находится рядом с Бесланом в 26 км от столицы республики.

Когда рейс отправится в пункт назначения, неизвестно. На борту находились инвалиды и маленькие дети. Пассажиры вызвали в аэропорт полицию. Они жалуются, что их держат в зале выдачи багажа. По их словам, представителей авиакомпании рядом нет, а бортпроводники с ними попрощались и ушли.

Согласно данным Росавиации, за сегодняшний день в аэропорту Краснодара трижды вводились ограничения на взлет и посадку.

Ранее в аэропорту Сочи некоторые рейсы задержали почти на сутки.

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