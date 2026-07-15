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Армия

В Кувейте заработали системы ПВО против иранских беспилотников

Reuters: системы ПВО Кувейта отражают налет иранских дронов
Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта сбивают иранские дроны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

«Средства ПВО в данный момент отражают атаки враждебных иранских беспилотников», — отмечается в сообщении.

14 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены несколько ангаров с вооружением и комплектующими на американской базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников MQ9 на базе Али аль-Салем в Кувейте, где уничтожены или повреждены несколько дронов. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В заявлении подчеркивается, что атаки стали ответом на действия американской армии, которая нанесла удары по иранским прибрежным объектам.

До этого телерадиокомпания IRIB сообщала, что иранские дроны атаковали американские военные базы в Кувейте. Беспилотники-камикадзе нанесли удары по системам связи, топливным резервуарам, комплексам противовоздушной обороны Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов США на территории эмирата.

Ранее армия Ирана атаковала беспилотниками базу США в Иордании.

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