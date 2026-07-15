В Кувейте заработали системы ПВО против иранских беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта сбивают иранские дроны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

«Средства ПВО в данный момент отражают атаки враждебных иранских беспилотников», — отмечается в сообщении.

14 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены несколько ангаров с вооружением и комплектующими на американской базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников MQ9 на базе Али аль-Салем в Кувейте, где уничтожены или повреждены несколько дронов. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В заявлении подчеркивается, что атаки стали ответом на действия американской армии, которая нанесла удары по иранским прибрежным объектам.

До этого телерадиокомпания IRIB сообщала, что иранские дроны атаковали американские военные базы в Кувейте. Беспилотники-камикадзе нанесли удары по системам связи, топливным резервуарам, комплексам противовоздушной обороны Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов США на территории эмирата.

Ранее армия Ирана атаковала беспилотниками базу США в Иордании.