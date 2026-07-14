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Армия

За день над регионами РФ ликвидировали более 250 украинских дронов

МО: за день ПВО сбила 252 украинских БПЛА над Россией
Inna Varenytsia/Reuters

За день над регионами России системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 252 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, все дроны сбили в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Уточняется, что все они были — самолетного типа.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число сбитых на подлете к Москве дронов Вооруженных сил Украины достигло 36. По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.

Ранее в ДНР при атаке украинского дрона пострадали мирные жители.

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