На Украине заявили о продвижении российских войск на Славянском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвинулись на Славянском направлении. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State.

По данным ресурса, продвижение российских войск было зафиксировано в районе сел Кривая Лука и Каленики Донецкой народной республики (ДНР).

4 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские войска вели бои в населенном пункте Николаевка ДНР и приближаются к Славянску, расположенному в Краматорском районе.

6 июля военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что после взятия под контроль Константиновки в ДНР российские войска будут брать в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию. ВС РФ займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней, после чего армия приступит к непосредственному освобождению населенных пунктов, уточнил он.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.