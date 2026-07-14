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Армия

На Украине заявили о продвижении российских войск на Славянском направлении

Deep State: ВС России продвинулись в районе сел Красная Лука и Каленики
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвинулись на Славянском направлении. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State.

По данным ресурса, продвижение российских войск было зафиксировано в районе сел Кривая Лука и Каленики Донецкой народной республики (ДНР).

4 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские войска вели бои в населенном пункте Николаевка ДНР и приближаются к Славянску, расположенному в Краматорском районе.

6 июля военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что после взятия под контроль Константиновки в ДНР российские войска будут брать в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию. ВС РФ займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней, после чего армия приступит к непосредственному освобождению населенных пунктов, уточнил он.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.

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