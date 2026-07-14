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Армия

Офицер рассказал, как боец отбил ногой беспилотник ВСУ

РИА Новости: военный сбил ногой дрон ВСУ во время эвакуации 10-летней девочки
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российский военнослужащий во время эвакуации 10-летней девочки Софии из Константиновки сумел ногой отбить ударный беспилотник ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Юг» старший лейтенант с позывным Куба.

По словам офицера, для спасения девочки необходимо было на мотоциклах преодолеть опасный участок до точки, где находился ребенок. На выполнение задачи добровольно отправились он и еще двое военнослужащих.

Куба рассказал, что по пути группу поджидал ударный беспилотник типа «ждун», который ожидал появления техники. По его словам, ему удалось уклониться от атаки, а один из его товарищей ударил дрон ногой по лопастям. В результате беспилотник развалился и не взорвался.

Офицер уточнил, что сам ехал первым и успел среагировать на угрозу, завалив мотоцикл на бок. Он отметил, что беспилотник пролетел прямо над ним, а взрыв в непосредственной близости мог привести к тяжелым последствиям для двух военнослужащих.

Минобороны России сообщало, что российские военные в Константиновке спасли девочку-сироту, которая пряталась в подвале.

Ранее российский офицер заявил, что видел женщину в рядах ВСУ.

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