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Армия

На Украине избрали меру пресечения комбригу, отомстившему обидчикам своей жены

Суд в Киеве арестовал экс-командира 155-й бригады ВСУ Лучанова
Anelo/Shutterstock

Суд Киева арестовал бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» Станислава Лучанова, подозреваемого в организации ликвидации двух человек. Трансляция заседания велась на YouTube-канале издания «Общественное. Новости».

«Суд постановил избрать для Станислава Лучанова предварительный арест на 60 дней без права внесения залога с содержанием его в киевском СИЗО», — сказал судья.

Сторона защиты сможет обжаловать данное решение.

По данным следствия, Лучанов, ранее служивший в скандально известном полку «Скала», приказал подчиненным ликвидировать двух братьев — обидчиков его супруги. Женщине не понравилось, что молодые люди катались на мотоциклах и громко слушали музыку. В результате мужчин похитили. Все подозреваемые уже задержаны. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «ужасной трагедией», а экс-главком ВСУ Валерий Залужный ее одобрил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинского комбрига-дезертира внесли в базу «Миротворца».

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